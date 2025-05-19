Мадонна з незвичним кольором волосся перевтілилася у власну матір. Фото
Американська співачка Мадонна, яку шанувальники звикли бачити білявкою, постала перед ними в незвичному образі. Вбрана в коротку темну перуку, посріблену сивиною, 66-річна зірка зробила кілька сумовитих селфі для свого Instagram.
"Я скучила за моєю матір'ю, тож перевтілилася в неї...", - написала Мадж.
Як відомо, мати артистки, яку теж звали Мадонна Луїза, пішла з життя дуже рано, ві віці 30 років. Маму у шістьох дітлахів, серед яких була "маленька Нонні", так кликали в дитинстві майбутню суперзірку, забрав рак грудей.
"Це була одна з найбільш значущих подій у моєму житті. Ніби частину мого серця вирвали", - зізналася співачка в нещодавньому документальному фільмі "Becoming Madonna", пише Daily Mail.
Як пригадувала Мадонна, їй, малій, тоді ніхто не пояснив, що мама помирає.
"Я просто спостерігала, як вона загадковим чином руйнується, а потім вона зникла, і не було жодного пояснення крім того, що вона заснула, що пояснює мої напружені відносини зі сном", - зізнавалася зірка.
Як відомо, тему смерті присвячена короткометражка попкоролеви "Похоронні ритуали", в якій вона в провокаційних образах з'являється на кладовищі.
Нагадаємо, ТаблоID розказував про офіційні шлюби та палкі романи Мадонни.
Мадонна у хустці та шкірі з хутром пригорнула сина на його виставці в Парижі. Фото
Мадонна показала рідкісне фото з батьком та всіма дітьми і себе в обіймах молодого коханця
"Можемо рухатися далі": Мадонна показалася в обіймах Елтона Джона і оголосила, що вони нарешті помирилися після понад 20 років ворожнечі. Фото
Мадонна у "Жінка-кішка", а Траволта у "Форрест Гампі": топ-10 акторів, які відмовилися від культових ролей
"Дружинонька" Мадонна в прозорій блузі відірвалася на 29-річчі свого коханого. Фото