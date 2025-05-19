Мадонна з незвичним кольором волосся перевтілилася у власну матір. Фото

Американська співачка Мадонна, яку шанувальники звикли бачити білявкою, постала перед ними в незвичному образі. Вбрана в коротку темну перуку, посріблену сивиною, 66-річна зірка зробила кілька сумовитих селфі для свого Instagram.

"Я скучила за моєю матір'ю, тож перевтілилася в неї...", - написала Мадж.

Мадонна опублікувала кілька фото себе у незвичному образі в сторіс

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Як відомо, мати артистки, яку теж звали Мадонна Луїза, пішла з життя дуже рано, ві віці 30 років. Маму у шістьох дітлахів, серед яких була "маленька Нонні", так кликали в дитинстві майбутню суперзірку, забрав рак грудей.

"Це була одна з найбільш значущих подій у моєму житті. Ніби частину мого серця вирвали", - зізналася співачка в нещодавньому документальному фільмі "Becoming Madonna", пише Daily Mail.

Співачка спробувала уявити, як виглядала би її мама, якби їй судилося постарішати

Як пригадувала Мадонна, їй, малій, тоді ніхто не пояснив, що мама помирає.

"Я просто спостерігала, як вона загадковим чином руйнується, а потім вона зникла, і не було жодного пояснення крім того, що вона заснула, що пояснює мої напружені відносини зі сном", - зізнавалася зірка.

Мадж дуже бракує її мами

Сама співачка - теж багатодітна мати

Як відомо, тему смерті присвячена короткометражка попкоролеви "Похоронні ритуали", в якій вона в провокаційних образах з'являється на кладовищі.

Нагадаємо, ТаблоID розказував про офіційні шлюби та палкі романи Мадонни.