Зеленські у записці побажали Трюдо швидкого подолання коронавірусу

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді написали лист підтримки прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та його дружині Софі Грегуар, у якої виявили коронавірус.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у своєму Twitter.

A ray of light across the ocean... Had a pleasure to deliver this warm note of support from President @Zelenskyy & #OlenaZelenska to PM @JustinTrudeau & #SophieTrudeau pic.twitter.com/iLkaDhbaSB