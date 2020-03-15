Зеленські у записці побажали Трюдо швидкого подолання коронавірусу

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді написали лист підтримки прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та його дружині Софі Грегуар, у якої виявили коронавірус.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у своєму Twitter.

A ray of light across the ocean... Had a pleasure to deliver this warm note of support from President @Zelenskyy & #OlenaZelenska to PM @JustinTrudeau & #SophieTrudeau pic.twitter.com/iLkaDhbaSB — Andriy Shevchenko (@AShevch) March 14, 2020

"Шановні Софі і Джастіне,

Будь ласка, прийміть наші найщиріші слова підтримки у боротьбі з хворобою. Ми бажаємо якнайшвидше одужати та повернутися до здорового стану.

Ми віримо, що завдяки турботі та підтримці найдорожчих людей, усе має бути і буде краще.

Україна з вами!

Із побажаннями найшвидшого одужання,

Володимир Зеленський

та Олена Зеленська".

Як відомо, візит до Канади був однією з перших офіційних іноземних поїздок Зеленського на посаді президента.

Зеленський зустрічався з Трюдо на початку липня 2019-го року фото з сайту президента

Тим часом Трюдо, який разом із дружиною перебуває на карантині, показав у Instagram, як працює з дому.

Незважаючи на карантин, Трюдо проводить робочі зустрічі вдома у режимі онлайн

Нагадаємо, минулого тижня коронавірус виявили у подружжя акторів - Тома Хенкса та Рити Вілсон, які нині перебувають у лікарні в Австралії.

Також на COVID-19 перевірили короля та королеву Іспанії.

Фото з соцмереж та з сайту Зеленського