Уже не в Канаді: ЗМІ дізналися, де принц Гаррі та Меган пересиджуватимуть коронавірус

Подейкують, британський принц Гаррі, його дружина Меган Маркл та 10-місячний первісток Арчі залишили Канаду.

Не очікуючи, доки Сполучені Штати припинять авіасполучення через пандемію коронавірусу, родина перебралася до Лос-Анджелеса.

Нове гніздечко вони витимуть на батьківщині Меган. Про це пишуть The Daily Mail та People.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 8 Янв 2020 в 10:33 PST

За словами інсайдера, пара оселилася в одному з закритих житлових комплексів та не залишають його через карантин.

А от мама Маркл, 63-річна Дорія на вулицю виходить. Днями її сфотографували під час прогулянки з собаками.

До слова, на початку квітня відбудеться часткове повернення Меган у професію. В кадрі вона не з'явиться, але озвучить документальний фільм про слонів для Disney+. У трейлері її вказано як герцогиню Сассекську.

Як відомо, в лютому ходили чутки, що Меган і Гаррі придивляються собі будинок у Малібу та можуть стати сусідами Мела Гібсона.

Нагадаємо, днями в принца Чарльза діагностували коронавірус. Принц через це хотів було полетіти назад до Британії, але дружина його не пустила.

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