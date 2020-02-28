Канада припиняє надавати охорону принцу Гаррі та Меган: офіційна заява

Неприємності продовжують сипатися на британського принца Гаррі та його дружину Меган Маркл. Канада офіційно попередила, що по завершенні "Мегзіта" припинить забезпечувати цілодобову охорону подружжя за свій кошт.

Заяву про це зробила Канадська королівська кінна поліція (Royal Canadian Mounted Police).

За оцінкою The Daily Mail, це стане "приниженням" для герцога та герцогині Сассекських. Та додатковим тягарем для британських платників податків.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 15 Окт 2019 в 2:18 PDT

"Внаслідок рішення герцога та герцогині Сассекських частково переїхати до Канади наш уряд опинився в унікальних та безпрецедентних обставинах", - говориться в заяві.

"Оскільки герцог та герцогиня наразі є особами, котрі підлягають міжнародному захисту, Канада має обов'язок надавати допомогу в забезпеченні охорони по мірі необхідності. Згідно запита (британської) Metropolitan Police, від моменту прибуття герцога та герцогині до Канади в листопаді 2019-го року RCMP надає допомогу Met. Ця допомога звершується за кілька тижнів, у зв'язку зі зміною їхнього статусу", - пояснила поліція.

Нагадаємо, ще в січні канадський прем'єр Джастін Трюдо досить обережно висловився з приводу переїзду принца та його родини. Мовляв, канадці, звісно, раді, але фінансові питання ще треба обговорити.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 22 Окт 2019 в 3:45 PDT

Як пише видання, охорона Гаррі, Меган та Арчі виллється в щонайменше 1,4 мільйона доларів на рік, за іншими оцінками - в понад 3.

Нагадаємо, в Канаді принц із дружиною та сином мешкають у розкішному маєтку на острові Ванкувер. Гаррі та Меган гайнули туди буцімто на зимові канікули, а потім ошелешили королівську родину заявою про своє відокремлення.

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