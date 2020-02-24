1100 квадратів та Мел Гібсон у сусідах: де можуть оселитися принц Гаррі та Меган в Америці

31-го березня британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл офіційно перестануть "працювати" членами королівської родини. Подейкують, після "Мегзіта" пара планує звити собі гніздечко в Сполучених Штатах.

Звісно, обрали Гаррі з Меган Каліфорнію, де живе мама колишньої актриси. І подружжя вже буцімто навіть пригледіло конкретний будинок.

Про це дізналося видання The Daily Mail.

Принц Гаррі та Меган Маркл зів'ють гніздечко в Каліфорнії?

Маєток у Малібу, на який накинули оком герцог та герцогиня Сассекські, належить актору та співаку Девіду Шарве. Він коштує 7 мільйонів та здається в оренду. Житлова площа складає понад 1100 метрів квадратних. У домі є вісім спалень, десять ванних кімнат, кінотеатр, винний льох тощо. На території, звісно, є басейн і тенісний корт.

Звісно, не королівський палац, але...

Сусідами Гаррі та Меган можуть стати Роберт Дауні-молодший, Мел Гібсон та Кейтлін Дженнер. До слова, остання нещодавно й прохопилася в ток-шоу, що герцог із герцогинею шукають нову оселю в Малібу.

Подружжя може оселитися в "зірковому" районі

Як відомо, зараз принц із дружиною та сином живуть у розкішному маєтку на острові Ванкувер (Канада). У Британії в них теж лишається житло: Фрогмор-котедж, гроші за ремонт якого пара вирішила повернути до казни.

Прінтскрін з The Daily Mail, фото з Instagram герцога та герцогині Сассекських

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