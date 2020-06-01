Дощ, Віскі та Ведмеді: найоригінальніші імена, які понадавали своїм нащадкам зірки

Нещодавно підприємець Ілон Маск та співачка Grimes епатували світ іменем, яке обрали для своєї першої спільної дитини. Вони назвали хлопчика X Æ A-Xii, за вигадливістю переплюнувши, мабуть, усіх зіркових батьків планети.

Із нагоди Дня захисту дітей ми вирішили пригадати найоригінальніші ймення відомих нащадків.

Наприклад, того серпневого дня, коли Крістіна Агілера вдруге стала мамою, надворі, мабуть, добряче дощило. Адже свою доньку артистка назвала Саммер Рейн, тобто "Літній дощ".

Сина Агілера назвала Максом, а от для доньки вже вигадала "метеорологічне" ім'я

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Засновник Facebook Марк Цукерберг свою серпневу доцю так і назвав - Огаст, тобто "Серпень". Таке ж ім'я носить і одна з прийомних доньок Шарліз Терон.

В Марка та його дружини Прісцилли є дві доні: Макс та Огаст

Музикант Браян Адамс став татусем досить пізно: в 51 рік у нього народилася перша донька, а в 53 - друга. І обидві дівчинки отримали оригінальні ймення. Старша зветься Мірабелла Банні, тобто її друге ім'я - "Кролик". Молодша ж носить ім'я Лула Розілея - це мікс із назви пісні та сленгової назви чаю.

Варто зазначити, "Кролики" та "Ведмедики" ("Bear") узагалі досить популярні. Молодший син актриси Кейт Вінслет зветься Беар Блейз ("Ведмідь Полум’я"), на честь прізвиська її друга дитинства та пожежі, котра звела кінозірку з татком хлопчика.

Актриса ж Алісія Сільверстоун свого первістка назвала Беар Блу, тобто "Ведмідь Блакитний".

Алісія Сільверстоун із сином Беаром Блу

Британський зірковий шеф-кухар Джеймі Олівер старшого сина на ім'я Бадді Беар, тобто "Друзяка Ведмідь", а меншого - "Рівер", тобто "Річка". Троє доньок у цій родині мають квіткові імена: Поппі - "Мак", Дейзі - "Ромашка" та Петл - "Пелюстка".

Троє дівчат і двоє хлопців: Джеймі Оліверу непросто вмістити своє сімейство в кадрі

Акторка Ума Турман свою молодшу доню народила в 42 роки. Кінозірка розуміла, що навряд чи зважиться ставати мамою ще раз, тож вирішила використати всі імена, які їй до вподоби. Так дівчинка стала Розаліндою Арушею Аркадіною Аталуною Флоренс. Удома її звуть просто Луна.

Ума з доньками: Маєю та Розаліндою Арушею Аркадіною Аталуною Флоренс

Співачка Пінк придумала оригінальне ім'я для сина ще за кілька років до його народження. Хлопчика звати Джеймсон - на честь діда Джеймса, дядька Джейсона та улюбленого віскі батьків, "Jameson". Як відомо, старшу сестру малюка звуть Віллоу Сейдж, "Верба Шавлія".

Гвінет Пелтроу доньці дала незвичне ім'я - Еппл ("Яблуко"), а от із сином дещо притримала свою фантазію: хлопця звати Мозес.

Зірковому подружжю, Кім Кардашян та Каньє Весту було де розгулятися: в них дві дівчинки, Норт та Чикаго Ноель, та два хлопчики, Сейнт ("Святий") та Псалм ("Псалом").

Двох старших дітей Кім виносила сама, а молодших - сурогатні матері

Як відомо, українські зірки поки не дуже наважуються нагороджувати своїх нащадків незвичними іменами. Виняток - співачка Гайтана, яка назвала доню Сапфір Ніколь.

Фото з Instagram

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