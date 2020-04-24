Тодоренко похвалилася розтяжкою і розсекретила свою вагу

Телеведуча Регіна Тодоренко має намір використати карантин із користю: привести своє тіло в ідеальну форму. Скинути молодичці, яка майже півтора роки тому вперше стала мамою, лишилося лічені кіло.

Про це 29-річна Регіна розказала в Instagram та похвалилася своєю розтяжкою в дверях.

Маленький Майкл у захваті від маминої розтяжки

"У мене 58 кіло, хочу важити 54-55", - поділилася вона.

Реклама:

Регіна народила в грудні 2018-го року

Нагадаємо, за вагітність Тодоренко набрала 18 кіло, але дуже швидко після народження сина Майкла взялася худнути. Жінка російського співака Влада Топалова мріє стати багатодітною матусею.

Фото з Instagram Тодоренко

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Тодоренко згадала Зеленського на корпоративах, розплакалася і помріяла про "об'єднання" України та Росії

Декольтована Тодоренко показала, як "з мамки перетворюється на тьолочку"