Тодоренко похвалилася розтяжкою і розсекретила свою вагу
24 квітня 2020, 11:27
Телеведуча Регіна Тодоренко має намір використати карантин із користю: привести своє тіло в ідеальну форму. Скинути молодичці, яка майже півтора роки тому вперше стала мамою, лишилося лічені кіло.
Про це 29-річна Регіна розказала в Instagram та похвалилася своєю розтяжкою в дверях.
"У мене 58 кіло, хочу важити 54-55", - поділилася вона.
Нагадаємо, за вагітність Тодоренко набрала 18 кіло, але дуже швидко після народження сина Майкла взялася худнути. Жінка російського співака Влада Топалова мріє стати багатодітною матусею.
Фото з Instagram Тодоренко
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Тодоренко згадала Зеленського на корпоративах, розплакалася і помріяла про "об'єднання" України та Росії
Декольтована Тодоренко показала, як "з мамки перетворюється на тьолочку"
Приєднуйтесь до дискусії