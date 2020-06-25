Принц Гаррі та Меган у Лос-Анджелесі покуховарили з колишніми членами банд

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл продовжують волонтерити.

Пара попрацювала на кухні організації Homeboy Industries, яка займається реабілітацією колишніх членів банд, помагаючи їм здобути професію, надаючи юридичну й психологічну допомогу та навіть такі безкоштовні послуги як видалення татуювань.

"Вони обоє дуже прості та приємні. Для персоналу було честю те, що вони вибрали час для того, щоби побачити нас, почути нас та пройти сьогодні нашим шляхом. Ми цього ніколи не забудемо", - запевнила менеджерка кафе при пекарні Маріанна Енрікес, пише The Daily Mail.

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Представник Гаррі та Меган підкреслив, що вони їм дуже близька місія цієї організації. На їхню думку, це є "прекрасним зразком того, як емпатія, доброта і співчуття можуть змінювати світ".

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Повідомляється, що Меган відвідувала кулінарні воркшопи Homeboy Industries разом зі своєю мамою Дорією ще 20 років тому.

Нагадаємо, торік Маркл, іще в офіційному статусі членкині королівської родини, побувала в організації, яка допомагає вуличним секспрацівницям. Герцогиня особисто збирала для них сухпайки.

Як відомо, перебравшись до Америки якраз перед розпалом пандемії коронавірусу, принц Гаррі та його дружина взялися робити добрі справи.

Фото з Instagram Homeboy Industries та герцога й герцогині Сассекських

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