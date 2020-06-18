Щось пішло не так: у принца Гаррі та Меган не вийшло зареєструвати свою благодійну організацію

Британського принца Гаррі та його дружину Меган Маркл останнім часом переслідують халепи. То суд у справі герцогині проти ЗМІ прийняв перше рішення не на її користь, а ось тепер їхню заявку на реєстрацію торгової марки нового благодійної організації відхилили.

Пара вирішила назвати її Archewell, адже словосполучення Sussex Royal після виходу з королівської сім'ї їм використовувати заборонили.

Та Патентне бюро США відповідну заявку подружжя відхилило. Про це стало відомо The Sun.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 15 Окт 2019 в 2:18 PDT

Причиною для відмови стало те, що заявка була складена "надто розпливчасто", до того ж, її не підписали самі Гаррі з Меган.

Реклама:

Наприклад, бюро не влаштувало формулювання, що сайт організації міститиме "контент, повязаний із благодійністю, грошовими пожертвуваннями, волонтерськими та кар'єрними можливостями". Від принца та його дружини чекають більшої конкретики, що то буде за контент.

Щоби виправити це, в Гаррі, Меган та їхніх юристів є час до 22-го червня. Інакше заявку буде остаточно скасовано.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 6 Мар 2020 в 5:39 PST

Нагадаємо, пара спершу придумала цю назву, що походить від грецького "ἀρχή", "джерело дії", а потім і первістка свого назвала Арчі.

Як відомо, принц із дружиною вже встигли витратити десятки тисяч фунтів стерлінгів на створення сайту Sussexroyal.com та розпочати процес реєстрації цієї торгової марки, коли палац наклав на це своє вето. Також Гаррі й Меган більше не мають права називатися "Їхні Високості".

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Ярмо на 11 років: принц Гаррі й Меган почали виплачувати кількамільйонний борг королівській родині - ЗМІ

Без роботи, без друзів, без керма: як складається нове життя принца Гаррі в Америці

Ображені Гаррі та Меган вважають, що на королеву тиснуть - джерела