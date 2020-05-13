Без роботи, без друзів, без керма: як складається нове життя принца Гаррі в Америці

Минуло чотири місяці, відколи британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл ошелешили королівську родину, заявивши про своє рішення піти.

Відтоді пара встигла пожити в Канаді та перебратися до Америки. І нове, вільне життя принца не одразу стало складатися ідеально.

Як нині ведеться Гаррі, його друг розповів Vanity Fair.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 25 Апр 2019 в 6:10 PDT

"Це химерний час для всіх нас, але, гадаю, Гаррі зараз бракує структури в його житті. У нього, на відміну від Меган, немає друзів у Лос-Анджелесі, і в нього немає роботи", - поділився інформатор.

"Наразі він трохи без керма, але так буде не завжди, і він це розуміє", - додав співрозмовник видання.

Зі слів друга принца, найбільше той сумує за армією, за офіційними військовими заходами, в яких тепер не має права брати участь, за товаришами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 8 Июн 2019 в 8:44 PDT

"Він говорить друзям, що досі не може повірити в те, що це сталося. Не може повірити, що його життя перевернулося з ніг на голову", - раніше розказало джерело The Telegraph.

Як відомо, також Гаррі та його дружину позбавлено права зватися "Їхніми Високостями" та використовувати слово "королівські". Але, подейкують, королева Єлизавета запевнила неслухняного, але улюбленого онука, що завжди готова прийняти його назад.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Головне - не падати духом": принц Гаррі та Меган під час пандемії пішли у волонтери

Принц Гаррі зробив заяву: Хочу, щоби ви почули правду від мене

Маленький непосида: Маркл показала, як читає книгу 1-річному сину. ВІДЕО

1:0 на користь преси: суд ухвалив перше рішення за позовом Меган Маркл