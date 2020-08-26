"Кохаю та дихаю тобою": молода дружина Павліка присвятила йому ніжний допис

26-річна дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова розкрила, який подарунок вона мріє зробити йому на 60-ліття. В ніжних почуттях до свого обранця молодиця зізналася в Instagram.

"Одне життя на двох. Всі радощі на двох. І горе на двох. Хто би що не говорив. Лише ми вдвох знаємо, про що мовчимо та про що мріємо", - написала Катя.

Зі слів Репяхової, на ювілей, який Віктор Франкович святкуватиме у 2025-му році, вона мріє побалувати його автомобілем Range Rover.

У грудні Віктор Франкович святкуватиме 55-річчя. Тож у Каті ще є трохи часу фото з instagram

"Я так хочу зробити його щасливим. Я просто дуже сильно кохаю його. Не ідеального, капосного, але такого мого. А ще все стається вчасно. Я зустріла свого чоловіка, коли мені був 21. І раніше не треба було, і пізніше, в жодному разі. Я просто кохаю та дихаю тобою, чоловіче", - зізналася вона.

Нагадаємо, технічно вперше зустріла свого майбутнього чоловіка Катя ще в віці 7 років. Він уже тоді під оплески публіки виспівував свою "Шикидим", а дівча було його фанаткою.

Як відомо, Павлік та Репяхова одружилися в травні. Дружина артиста не виключає, що ще раз вийде заміж, коли овдовіє.

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