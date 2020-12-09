Королеві Єлизаветі ІІ народять іще одного правнука

Із величезною надією у 2021-ий дивимося не лише всі ми, а й королівська родина Великої Британії. Адже в ній незабаром народяться нові малята.

На початку року вперше стане мамою принцеса Євгенія. А десь улітку свою третю дитину має народити її кузина Зара Тінделл.

Про те, що 39-річна онука Єлизавети ІІ знову при надії, повідомив її чоловік, колишній капітан збірної Англії з регбі Майк Тінделл.

Онучка королеви Єлизавети подарує їй іще одного правнука. Зараз у Її Величності їх восьмеро фото з Instagram

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"У мене був хороший тиждень, минулого тижня зробили невеличке УЗД - третій Тінделл на підході", - поділився спортсмен у своєму подкасті, пише The Daily Mail.

У Зари та Майка є двоє донечок, 6-річна Мія Грейс та 2-річна Лена Елізабет.

Нагадаємо, дочка принцеси Анни - професійна спортсменка. Вона займається кінним спортом та є володаркою срібної медалі на Олімпіаді 2012-го року. Через три місяці після народження Лени завзята Зара гайнула в багатокілометровий велопробіг заради збереження океанів.

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Як відомо, вдруге стати батьками в 2021-му році повинні були принц Гаррі та Меган Маркл, але у липні в 39-річної герцогині стався викидень. Принц Вільям та Кейт Міддлтон, котрі вже мають двох синів та доньку, більше заводити дітей не планують.

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