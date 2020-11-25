Меган Маркл та принц Гаррі втратили ненароджену дитину

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл втратили свого другого малюка. В липні 39-річна герцогиня перенесла викидень.

Про це Меган вирішила особисто розказати у The New York Times, піднявши гірку, але потрібну нині тему переживання втрат.

"Це був липневий ранок, який почався так само, як і будь-який інший день: зготувати сніданок. Нагодувати собак. Прийняти вітаміни. Знайти загублену шкарпетку. Підняти неслухняний олівець, що закотився під стіл. Забрати волосся у хвіст перед тим, як дістати сина з його ліжечка", - написала Маркл.

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"Змінивши йому підгузок, я відчула різкий спазм. Я сповзла на підлогу з ним на руках, мугикаючи колискову, щоби заспокоїти нас обох, бадьорий мотивчик, який разюче контрастував із моїм відчуттям, що щось негаразд. Стискаючи мою першу дитину, я знала, що втрачаю другу", - поділилася герцогиня.

Як пригадала Меган, через кілька годин по тому вона вже лежала на лікарняному ліжку, тримаючи руку Гаррі. Рука чоловіка була мокра від сліз, його та її, і жінка її поцілувала.

"Я дивилася на холодні білі стіни, мої очі мов оскляніли. Я намагалася уявити, як нам удасться зцілитися після цього", - сказала Маркл.

Зі слів дружини принца, тоді вона вкотре пригадала момент, про який раніше вже розказувала в інтерв'ю: як під час африканського туру журналіст запитав її, втомлену молоду матір, як вона почувається. Меган тоді подякувала за турботу та зазначила, що її рідко про таке питають.

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"Сидячи на лікарняному ліжку, дивлячись, як крається серце мого чоловіка в той час, як він старається утримати уламки мого серця, я зрозуміла, що єдиний спосіб почати зцілюватися, це спершу запитати: "З тобою все гаразд?", - написала жінка.

На думку Маркл, зараз, коли світ переживає так багато горя, і так багато людей потерпає від самоти, дуже важливо допомагати одне одному та запитувати: "Як ти?". І це стосується не лише тих, хто мовчки переживають втрату дитини, адже тема ця досі часто лишається табуйованою.

"Ми пристосовуємося до нової нормальності, де обличчя приховані за масками, але це змушує нас дивитися одне одному в очі - іноді сповнені доброти, а іноді сліз. Уперше за довгий час, як люди, ми дійсно бачимо одне одного. З нами все гаразд? Із нами буде все гаразд", - закінчила Меган своє звернення.

Як відомо, первісткові подружжя, Арчі Гаррісону півтора роки. Гаррі з Меган планували завести двох дітей. Але подейкували, даючи дозвіл на шлюб онука з серіальною актрисою, королева Єлизавета поставила умову: правнуків буде щонайменше троє, і Маркл заздалегідь заморозить яйцеклітини.

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