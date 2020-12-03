"Були шоковані тим, як це боляче": чому Меган Маркл та Гаррі вирішили публічно розповісти про викидень

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл нещодавно ошелешили всіх сумною звісткою про втрату ненародженої дитини. Багатьох такий вчинок пари здивував, адже герцог із герцогинею зазвичай дуже ретельно оберігають від широкого загалу своє особисте життя.

Зі слів інсайдера, поділитися своєю історією подружжя вирішило, щоби підтримати тих, котрі переживають таке саме горе в тиші й на самоті.

"Вони кілька місяців не розказували про викидень, бо це було дуже боляче, і вони взагалі не знали, чи захочуть колись цим поділитися", - розказало джерело People.

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"Вони обоє були шоковані тим, як це боляче. Меган зізріла поділитися цим тепер, оскільки дуже багато жінок проходять через те саме у мовчанні", - додав інформатор.

Відверто говорити на цю тему парі дозволив і вихід із королівської родини, яка зазвичай не заохочує винос особистого болю на публіку.

"Вона (Меган) розказала про свої почуття, про фізичний та емоційний біль - і заради Гаррі також. Важливо усвідомлювати, що партнер теж страждає", - зазначив співрозмовник видання.

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Він запевнив, що пара, в якої підростає півторарічний син Арчі Гаррісон, почувається вже ліпше. Їх навідує мама Меган, Дорія.

"Вони взяли час на те, щоби зосередитися на сім'ї", - підсумував інформатор.