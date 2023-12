Золотава блуза та спідниця-олівець: Меланія Трамп у ефектному аутфіті представила свій останній різдвяний декор Білого дому

Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп офіційно представила цьогорічний різдвяний декор Білого дому. Дружина Дональда Трампа займалася цим востаннє, в 2021-му році голова болітиме вже в Джилл Байден.

50-річна Меланія обрала темою "Прекрасну Америку" і вирішила обійтися без сміливих експериментів на кшталт "кривавих" ялинок.

До слова, днями в мережі в черговий раз сміялися з президента Трампа. Все через те, що пресконференцію, під час якої політик заявив, що таки піде з посади, коли проти нього проголосує колегія виборників, Дональд дав за маленьким, "дитячим" столиком і коло ще не прикрашеної ялинки.

"Меланія сказала, що її зміна закінчилася, і забила на це", - жартували в Twitter.

S/O to the naked Christmas tree. Melania said her shift is over so screw it😂 https://t.co/ZLKFRReLrk