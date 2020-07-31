Меган Маркл заплатить $90 тисяч після першого програшу в суді проти журналістів

Мабуть, коли дружина принца Гаррі, Меган Маркл подавала позов проти британських таблоїдів, вона очікувала не такий результат. Програвши "перший раунд" у цій битві, герцогиня мусить сплатити кругленьку суму на судові витрати.

Становить вона майже 90 тисяч доларів.

Про це з офіційних судових документів дізналося видання Page Six.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 7 Лют 2019 р. о 2:27 PST

Як відомо, поразка Меган спіткала у травні, коли суд наказав вилучити з її позову пункти про "безчесні та недобросовісні наміри" Associated Newspapers тощо. Мовляв, питання, навмисне чи ненавмисне журналісти "копирсалися та каламутили" конфлікт герцогині з її батьком, лежить поза юридичною площиною.

Нагадаємо, підстава позову Маркл - це її особистий лист батькові, який опублікували ЗМІ. Передав його пресі сам Томас Маркл, і він у судовому процесі виступає на боці відповідачів, вважаючи, що доці та її чоловікові вже пора перестати "скиглити".

Наразі Меган Маркл чекає ще одного важливого для неї рішення суду: вона вимагає, щоби журналістам заборонили розкривати імена її подруг. Герцогиня та її адвокати побоюються, що жінок у такий спосіб залякають, і вони відмовляться виступати на її боці в судовому процесі.

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