Батько Меган Маркл розкритикував її за "скигління": Мені не до душі те, чим вона стала

Батько герцогині Сассекської Меган Маркл, Томас, вважає, що зараз, коли світ переживає пандемію коронавірусу, доньці та зятю варто би вже перестати жалітися на своє життя.

Тесть принца Гаррі незадоволений їхньою поведінкою.

Про це Томас повідомив The Sun, пише The Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 14 Июн 2018 в 9:14 PDT

"Це найгірший у світі час для того, щоби вони через щось скиглили та жалілися - бо люди повсюди страждають через пандемію коронавірусу", - заявив він.

"Я люблю мою доньку, але мені справді не до душі те, чим вона зараз стала", - додав Маркл.

Власне, незабаром у герцога та герцогині буде ще один привід засмутитися - резонансна книга про них "Finding Freedom" ("Здобуваючи свободу").

Томас її поки не читав, адже вона вийде лише в серпні. Але його вже зацікавив один фрагмент, анонсований ЗМІ: про те, що королівська родина буцімто пропонувала Гаррі та Меган помогти захистити його, Томаса, від атак преси ще на початку роману принца та актриси. Але пара пропозицію відхилила, і сталося те, що сталося.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 3 Окт 2018 в 9:41 PDT

"Те, що королівська сім'я радила їм мені допомогти, а вони відмовилися - це неймовірна новина", - прокоментував Маркл, який у суді Меган проти журналістів виступає на боці останніх.

Автори книги, Керолайн Дюран із Elle та Омід Скобі з Harper's Bazaar, стверджують, що отримали ексклюзивну інформацію від понад сотні джерел, як працівників палацу, так і друзів Гаррі та Меган. "Finding Freedom" оповідіє історію стосунків пари, про те, як зустріла кохану принца його родина, і що, власне, зрештою стало причиною "Мегзіта".

Так на думку Гаррі, буцімто, "стара гвардія" так і не прийняла Меган. А "сноб" принц Вільям начебто взагалі радив брату не квапитися з "цією дівчиною", сумнівався в намірах майбутньої невістки та вважав, що меншого брата "засліпила хіть".

До слова, даючи добро онукові на вихід із королівської родини Її Величність Єлизавета буцімто дала Гаррі з Меган рік на те, щоби передумати і повернутися.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 15 Сен 2019 в 12:19 PDT

Нагадаємо, подейкують, нове, вільне життя принца в Америці не таке вже й безхмарне. Гаррі не може знайти собі гідної роботи, а з друзями його тепер розділяють тисячі кілометрів.

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