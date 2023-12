Меган Маркл знову накинулася на британські ЗМІ: Вони грають у медіагру зі справжніми життями

Дружина британського принца Гаррі, герцогиня Меган Маркл, яка торік подала позов проти британських ЗМІ, звернулася до суду з закликом заборонити оприлюднювати в ході процесу імена її подружок.

Як вважає герцогиня, відповідач, Associated Newspapers, погрожує розкрити їхні імена, тим самим порушивши приватність цих жінок.

Ідеться про п'ятьох близьких подруг Меган, котрі, на умовах анонімності, торік дали про неї інтерв'ю журналові People та розказали, яка вона хороша людина. Так вони намагалися захистити її від "булінгу" британських таблоїдів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 13 Фев 2018 в 10:35 PST

"Судять не цих п'ятьох жінок і не мене. Судять видавця The Mail on Sunday. Це видавець порушив закон та намагається уникнути відповідальності; влаштувати цирк та відволікти увагу від суті справи - того, що The Mail on Sunday незаконно опублікувала мого приватного листа", - цитує Маркл The Telegraph.

Зі слів герцогині, британські видання хочуть оприлюднити імена її подруг заради гучних заголовків, на які клікатимуть, заради вигоди. І не зважають на те, якої шкоди завдасть увага репортерів та публіки сім'ям цих жінок.

"The Mail on Sunday грає в медіагру зі справжніми життями", - наголосила дружина принца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 10 Июл 2018 в 3:13 PDT

Маркл боїться, що її подруг у такий спосіб залякають, і вони передумають виступати на її боці в суді. А це буде "не в інтересах справедливості, та дасть несправедливу перевагу відповідачеві".

Речник The Mail on Sunday, у свою чергу, наголосив, що видання не збиралося публікувати імена подруг герцогині вже цими днями.

"Але їхні свідчення - це важлива частина судової справи, і ми не бачимо причин, чому їхні особи мають триматися в секреті. Ось чому минулого тижня ми повідомили адвокатам герцогині, що питання їхньої конфіденційності має вирішити суд", - пояснив він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 1 Фев 2018 в 3:19 PST

Нагадаємо, однією з найближчих подруг Меган Маркл вважається Джессіка Малроні, канадська стилістка й телезірка. Але подейкують, між жінками нещодавно пробігла чорна кицька. Про це пише Cosmopolitan.

Річ у тім, що Джессіка вскочила в епічну сварку з темношкірою лайфстайл-блогеркою через свою недостатню підтримку руху Black Lives Matter. У результаті стилістку звинуватили в погрозах і расизмі та "попросили" з ТБ.

Намагаючись виправдатися, Джессіка бовкнула, що дуже розуміє проблему расизму в сучасному світі, адже бачить усе це на прикладі своєї найближчої подруги. Як розповідають джерела, Меган розізлилася через те, що Джессіка приплела її в скандал. Джессіку ж, зі свого боку, образило, що Меган їй не допомогла, тоді як бодай невеличка публічна підтримка з її боку врятувала би телекар'єру Малроні.

Як відомо, також Меган Маркл дружить із тенісисткою Сереною Вільямс.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Якщо ви любите Меган...": листування між принцом Гаррі та батьком Маркл передали до суду

1:0 на користь преси: суд ухвалив перше рішення за позовом Меган Маркл

"Доводило до сказу": Маркл обурена різним ставленням королівської сім'ї до неї та до Кейт - джерела

"Королівська сім'я мені винна": батько Маркл розкритикував її та принца й заявив, що дочкою рухають гроші