На день народження бабусі не лишився: принц Гаррі відлетів до США - ЗМІ

Британський принц Гаррі, який прилетів зі США на похорон свого дідуся принца Філіпа, недовго затримався на батьківщині.

Не залишившись на день народження королеви Єлизавети, які виповнилося 95, її онук повернувся до своєї вагітної дружини Меган та сина Арчі.

Як стало відомо The Daily Mail, удень 20-го квітня автомобіль принца від'їхав від приватного терміналу Лос-Анджелеського аеропорту невдовзі після приземлення рейсу з Британії. Згодом його спотографували й на в'їзді до маєтку Гаррі та Меган у Монтесіто.

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Власне, жодного святкування дня народження Її Величності, яка перебуває в жалобі, й не передбачалося. Наносити візит іменинниці сьогодні не мали наміру ні принц Чарльз, ні принц Вільям.

Як відомо, Єлизавета отримала вже два щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, офіційною причиною, чому Меган не приїхала на похорон принца Філіпа, назвали рекомендації лікарів, адже 39-річна герцогині народжувати вже через кілька тижнів. Але, зі слів інсайдерів, мотиви в неї були дещо інші.

Подейкують, родичі зустріли принца Гаррі прохолодно, а старший брат Вільям навіть попросив дозволу не йти з ним поруч у похоронній процесії.

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