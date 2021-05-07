Принц Гаррі й Меган показали ФОТО з дня народження свого сина Арчі

Первісткові британського принца Гаррі та Меган Маркл, Арчі Гаррісону 6-го травня виповнилося два роки.

Свіжого фото іменинника не опублікували у Instagram королівської родини, натомість тато і мама поділилися ним на сайті своєї благодійної організації.

У своєму зверненні Меган і Гаррі подякували всім, хто їх підтримує, та закликали надсилати донати заради забезпечення вакцинами від COVID-19 бідні країни.

Нагадаємо, 2-річний Арчі вже дуже скоро стане старшим братом. На двох дітях герцог та герцогиня Сассекські планують зупинитися. Хоча подейкують, умовою, за якої Єлизавета ІІ дозволила онукові оженитися на актрисі, було народження принаймні трьох.

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