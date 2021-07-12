Уся Англія зараз - це Джордж: 7-річний принц зворушив мережу реакцією на програш улюбленої збірної

Понеділок, 12 липня 2021, 09:33

Маленький фанат футболу, 7-річний принц Джордж Кембриджський не міг пропустити фінальну битву Євро-2020, де за перемогу змагалися збірні Італії та Англії.

Із татом Вільямом та мамою Кейт спадкоємець престолу уболівав на стадіоні "Вемблі". Але Джорджа спіткало прикре розчарування.

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Допис, поширений TODAY (@todayshow)

Захват хлопчика після голу англійців, обійми з батьками та смуток після поразки - щирі дитячі емоції потрапили на камери та розчулили мережу.

"Уся Англія зараз - це принц Джордж", - пишуть інтернет-користувачі.

Водночас, зазначає дехто, майбутній монарх учора отримав важливий життєвий урок: треба стійко зустрічати не лише успіхи, а і невдачі.

"Серце розбите. Вітання збірній Італії з великою перемогою. Збірна Англії, ви дійшли так далеко, але, на жаль, цього разу це був не ваш день. Ви можете тримати голови високо й пишатися собою - я знаю, все ще попереду. В", - особисте звернення принца Вільяма поширили в офіційному Instagram.

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Допис, поширений користувачем @kensiingtonroyal

Нагадаємо, 29-го червня принц Джордж із батьками був на матчі Англії та Німеччини.

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