Принц Вільям в оксамиті та Кейт у 10-річній сукні засвітилися на "зеленому" заході

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон відвідали першу церемонію вручення заснованої ними премії Earthshot Prize. П'ятеро лауреатів отримали від The Royal Foundation по мільйону фунтів стерлінгів за боротьбу за збереження довкілля.

Для урочистого заходу герцог обрав чорний гольф, брюки та оксамитовий піджак, а герцогиня вирішила ще раз вигуляти сукню свого улюбленого бренду Alexander McQueen. Вона висіла в шафі Кетрін цілих десять років, уперше жінка з'явилася в ньому на BAFTA в 2011-му, пише Elle.

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Як відомо, в акуратної Кейт є чоботи, яким уже років 14. Але чемпіоном із ощадливості в королівській сім'ї є принц Чарльз, який продовжує носити свої речі з 1980-х.

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