Міддлтон у яскравому аутфіті підняла тему залежностей: Це може статися із будь-ким із нас
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон виступила із емоційною промовою на заході, присвяченому проблемі залежностей.
Дружина принца Вільяма взяла участь у презентації кампанії "Taking Action on Addiction" ("Діючи проти залежності") організації The Forward Trust, патронесою якої вона є.
На захід, що відбувся в Лондоні, Кетрін прийшла в яскраво-червоному аутфіті.
Як зазначає Vogue, на герцогині була водолазка від Ralph Lauren та плісирована спідниця Christopher Kane. Довершила вона образ торбинкою DeMellier, яка коштує 395 доларів, і туфельками теж від Ralph Lauren за 675 доларів.
"Залежність - це не вибір. Ніхто не хоче стати залежним. Але це може статися із будь-ким із нас. Ніхто від цього не застрахований", - наголосила Кетрін у своїй промові, яку цитує People.
Герцогиня підкреслила, що пандемія зробила проблему залежностей набагато гострішою, і кількість людей, що потребують допомоги, стрімко зросла.
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"Ми знаємо, що понад півтора мільйона людей по всій Британії, які не зловживали психоактивними речовинами до локдауну, нині можуть мати проблеми, пов'язані зі збільшеним споживанням алкоголю", - сказала Міддлтон.
"У близько двох мільйонів людей, які перебували в процесі реабілітації, протягом останніх 18 місяців стався зрив", - зазначила вона.
Кейт упевнена, що суспільство має зайняти позицію співчуття та емпатії по відношенню до людей із залежностю, і ця тема повинна перестати бути табуйованою та оточеною соромом.
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Як відомо, тема психічного здоров‘я дуже близька герцогині, адже її рідний молодший брат Джеймс страждав на клінічну депресію.
Нагадаємо, свого часу самій Кетрін приписували розлад харчової поведінки, такий саме, як був у покійної принцеси Діани.
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