"У тебе з'явився янгол-охоронець": Приходько похрестила меншого сина. ФОТО. ВІДЕО
24 жовтня 2021, 13:53
Співачка Анастасія Приходько похрестила свого молодшого синочка, майже 7-місячного Луку. Фото та відео цієї важливої події вона поділилася в Instagram, привітавши малюка.
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Нагадаємо, Насті вдалося зберегти свою третю вагітність у таємниці, і про народження хлопчика всі дізналися лише тоді, як йому було кілька тижнів. Лука - друга спільна дитина артистки та її чоловіка Олександра. Старша донька Приходько, Нана теж вважає його татом, оскільки про існування біологічного батька поки не знає.
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