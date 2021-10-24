"У тебе з'явився янгол-охоронець": Приходько похрестила меншого сина. ФОТО. ВІДЕО

Співачка Анастасія Приходько похрестила свого молодшого синочка, майже 7-місячного Луку. Фото та відео цієї важливої події вона поділилася в Instagram, привітавши малюка.

Анастасія показала і самі хрестини, і трохи святкування

View this post on Instagram A post shared by Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Нагадаємо, Насті вдалося зберегти свою третю вагітність у таємниці, і про народження хлопчика всі дізналися лише тоді, як йому було кілька тижнів. Лука - друга спільна дитина артистки та її чоловіка Олександра. Старша донька Приходько, Нана теж вважає його татом, оскільки про існування біологічного батька поки не знає.

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