Седокова розказала про конфлікт із 4-річним сином: Потрапив у компанію дітей-любителів "сук" і "жоп"

Співачка Ганна Седокова, хоч і грозилася стати менш відвертою в соцмережах, все ж вирішила розказати шанувальникам про педагогічний глухий кут, у який вона зайшла зі своїм сином Гектором.

Норовливе 4-річне хлоп'я шокувало зіркову маму своїми музичними смаками. І дійшло до сварки.

Своїм непростим досвідом Аня поділилася в Instagram.

Седокова поділилася своєю проблемою в вихованні сина фото з instagram седокової

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"Син сказав сьогодні, що мене не любить. Ми посварилися через музику. В нього жахливий музичний смак. Я завжди фільтрувала, що ми слухаємо в сім'ї. Джаз та класичне піано завжди в моїх вухах. За вечерею чи коли ми просто дуркуємо. Але настав момент, коли він випадково потрапив у компанію дітей-любителів "сук" і "жоп". І понеслося", - розповіла співачка.

"Одна гірша за іншу. Мої вуха наливаються кров'ю, коли він підшукує собі підходящу пісню. І я не лише про текст. Я про посил, про позиціонування жінки. Ти мені смокчи і мовчи. Він, звісно, не розуміє, думає, що це про молоко", - вточнила Седокова.

Ганна підкреслила, що не знімає з себе відповідальності за те, що таке допустила. Адже спочатку сама сміялася, коли Гектор витанцьовував під дорослий хіт. Син засмучувався до сліз, коли мати виключала його музику, і вона дозволяла ще.

Ось цей карапуз підсів на пісні про "сук" та "жопи" (

Артистка провела паралель зі своєю собакою Марусею породи сіба-іну, яка харчується дорогим та якісним кормом, але все одно не може стриматися, щоби влізти писком у смітник.

"Отже, сьогодні я сказала: "Досить". І заборонила йому слухати російськомовну музику. Дитячу можна. Дорослу ні. І він сказав мені, що не любить мене більше", - поділилася Аня.

Миритися з мамою малий почав уже дорогою до дитсадочка.

Співачка додала, що в неї нема питань до виконавців "музики 18+", адже це не їхня проблема, що їх починає слухати й малеча. Зі слів Ані, помилки припустилася саме вона, і тепер буде її виправляти.

Російськомовні пісні для Гектора тепер під забороною

Нагадаємо, з батьком Гектора Ганна розійшлася вже незабаром після народження хлопчика. Чоловік артистки Яніс Тімма, в якого від першого шлюбу є син приблизно цього ж віку, вважає, що в родині не можна ділити дітей та своїх та чужих.

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