Попри рішення Джолі: Пітт стурбований зануренням 15-річної доньки в голлівудське життя

Голлівудський актор Бред Пітт, схоже, має питання щодо методів виховання своєї ексдружини, акторки Анджеліни Джолі.

57-річний секс-символ, за інформацією видання In Touch, переживає стосовно частих появ 15-річної доньки Шайло Джолі-Пітт на червоних доріжках разом із мамою.

"Бред не хоче, аби вона швидко дорослішала, але водночас пишається її виходами. Це підвищить впевненість Шайло. Звісно, він стурбований впливом Голлівуду на всіх своїх дітей, але довіряє інстинктам Джолі у цій сфері", – каже інсайдер.

Ось із такою групою підтримки Джолі з'явилася на прем'єрі фільму "Вічні" Фото getty images

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Тут не можна не згадати про баталії колишніх щодо опіки над дітьми. За чутками, Джолі добряче поливала Пітта брудом перед малими й хотіла встановити одноосібну опіку над ними. Проте актор домігся свого і має однакові з Енджі права.

Чергова поява Джолі з доньками фото getty IMAGES

Нагадаємо, 46-річна Анджеліна Джолі нещодавно почала відвідувати прем’єри та червоні доріжки в компанії дітей. Зокрема, багато уваги дісталось 15-річній Шайло, яка вразила загал жіночними образами. Крім неї Джолі й Пітт виховують 13-річних близнюків Вів’єн та Нокса, 20-річного Медокса, 16-річну Захару та 17-річного Пакса.

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