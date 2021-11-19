Не витримала? 15-річна донька Джолі й Пітта знову змінила ошатні сукні на стиль пацанки. ФОТО

Середня донька американських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, 15-річна Шайло Нувель здійснила кілька яскравих виходів на парадні доріжки в вишуканих сукнях. Але тепер, схоже, сказала "досить".

На чергову прем'єру з мамою та братом Паксом дівчина вбралася в більш притаманному їй стилі пацанки: кеди, худі та джинси в дірках.

Шайло: "Мам, ну мааам, у чому мені піти на прем'єру?" Анджеліна: "Йой, іди в чому хочеш" Шайло:... фото getty images

Щоправда, сама Енджі теж не стала виряджатися мов на "Оскар", адже прийшли вони на документальний фільм. Може, тому і сказала дітям надягти те, в чому їм зручно.

Джолі з дітьми та фотограф JR, чию документалку вони прийшли дивитися

Дівчинка обійшлася без макіяжу, але наділа сережки фото getty images

Нагадаємо, подейкували, змалечку Шайло просила батьків не називати її дівчачим ім'ям, а кликати натомість Джон чи Пітер. А ще подейкували, що це сама Джолі нав'язала доньці такий стиль в одязі, оскільки вважала, що кожен із її дітей мусить мати якусь власну фішку. Тому Шайло доношувала речі за своїм старшим братом.

Як відомо, також ходили чутки, що Бред із Анджеліною зверталися до фахівців за консультаціями щодо ймовірної трансгендерності дочки.

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