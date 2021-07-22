Усмішка до вух і триб'ют прадідусеві: ФОТО принца Джорджа з нагоди його 8-річчя

Первісткові британського принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принцу Джорджу Кембриджському 22-го липня виповнилося вісім.

Увечері напередодні в офіційному Instagram-акаунті герцога та герцогині оприлюднили нове фото іменинника.

Як і щороку, знімала Кетрін.

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Фото було зроблено на сімейній "дачі" у графстві Норфолк, пише Vanity Fair. І варта окремої уваги зворушлива деталь: Land Rover Defender, улюблене авто покійного принца Філіпа, над переобладнанням якого той особисто працював упродовж 16 років.

До слова, як зазначає Daily Star, була ймовірність того, що цього року королівська родина порушить традицію та не буде постити фото Джорджа. Все через інтернет-тролів, які активізувалися після появи принца на трибуні Євро-2020 та взялися знущатися з дитини. Та схоже, Вільям та Кейт вирішили не зважати на недоброзичливців.

Нагадаємо, легендарний Land Rover їхав на чолі похоронної процесії, коли в квітні Британія проводжала в останню путь принца Філіпа.

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