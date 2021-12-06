"Ти худа, кістлява": Богдан розказала, за що її сварить "пупсик" Заливако

Переможниця "Холостяка" Анна Богдан зізналася, що коханий, Михайло Заливако вважає її надто худою. Дівчина ж із цим не згодна і гадає, що, навпаки, їсть забагато.

Про комплекси та звички одне одного парочка розказала програмі "Вся правда про зірок".

Михайло вважає, що в Ані комплекс через вагу фото з instagram богдан

"Міша мене сварить: "Аня, ти можеш більше їсти! Ти худа, кістлява, мені це не подобається." А мені важливо, щоби я почувалася комфортно", - наголосила Богдан, яка пам'ятає себе важчою на 16 кіло.

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Як висловився Михайло, подруга їсть дуже мало, але щогодини, "наче сарана".

Анна зізналася, що в Михайлові їй не подобається одна химерна звичка.

"Він усе нюхає. Мене це трішки дратує. Але ось такий він. Волосся може понюхати, кішку може понюхати взяти - нюхає все", - роказала вона.

Заливако нюхає кішку!

Говорячи про інтимне життя, Богдан запевнила, що вони кохаються і вранці, і ввечері. Заливако підтвердив, що "в сексу нема часу".

Удома Михайло кличе кохану Нюрою, Нюрочкою чи Анною Володимирівною. Вона ж називає його "Мішка" та "пупсик", але зрідка, бо його це бісить.

"Пупсик – жах, жах, жах. Це жахіття, катастрофа… Як можна чоловіка називати пупсик?!", - обурився "Холостяк".

Як відомо, через кілька місяців голуб'ята святкуватимуть першу річницю своїх стосунків. Нагадаємо, про те, що Заливако обрав саме Богдан, яка спочатку йому не сподобалася, телеглядачі дізналися, коли пара насправді вже кілька місяців таємно зустрічалася.

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