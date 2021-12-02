Кароль в українській сукні за $1000 анонсувала різдвяні концерти
Співачка Тіна Кароль традиційно виступатиме на новорічні та різдвяні свята і вже оголосила дати концертів.
А ще артистка незабаром випустить одразу два нових кліпи.
А поки зірка тішить фанів своїми новими фото для промо. У сукні від українського бренду A.M.G., який дуже любить перша леді Олена Зеленська, та в прикрасах від "Укрзолота".
Послухати Кароль у Києві можна буде 7 січня в Палаці "Україна", також вона виступить 8 січня в Запоріжжі, 9 січня в Харкові, 10 січня в Полтаві і 11 січня у Львові.
Сольна програма Тіни поєднає свіже дихання електронної музики з альбому "Красиво" і меланхолійну лірику нового альбому "Двойной рай".
Нагадаємо, у жовтні Кароль змінила зачіску спеціально до виходу нового альбому та випустила кліп-трилер.
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