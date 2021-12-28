Полякова з голим стегном прикрасила обкладинку та розказала про страх самотності

Співачка Оля Полякова, яка нещодавно представила новорічний кліп спільно із DziDzio, з’явилася на обкладинці журналу Viva!

У фотосеті "королева ночі" оголила стегно та продемонструвала розкішне декольте. А в інтерв’ю розповіла, зокрема, про свої плани на майбутній рік, страхи та відчуття щастя.

Не вистачає лише корони фото instagram@viva_ukraine_magazine

"Я ніколи не буваю сама: довкола мене завжди багато народу. Таке враження, що я боюся залишатися наодинці із собою… Цей досвід для мене цікавий і необхідний. Я спробую його здійснити найближчим часом у 2022-му році", – говорить артистка.

"Відчуваю себе щасливою людиною і давно почала це відчувати. Почалося це, коли я вийшла заміж за Вадима. Спершу він мене "кружив"... Потім у мене народилися діти, це було феєрично. Потім у мене пішла вгору кар’єра… Сьогодні все це так само є в моєму житті. Мені нема чого жалітися", – зізналася Полякова.

До речі, щастя, на думку Олі, важливий компонент буденного життя, над якийм вона планує працювати.

"Відчувати себе щасливими нам під силу. Звісно, постійне незадоволення собою призводить до результатів, але також загрожує неврозами. Я хочу відходити від цього і ставати більш щасливою", – говорить співачка.

Нагадаємо, Полякова цьогоріч випустила книгу про власні погляди на життя, поради та "здоровий егоїзм".

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