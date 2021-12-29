Джада Пінкетт-Сміт показала, що облисіння зробило з її маківкою. ВІДЕО
Дружина американського актора Вілла Сміта, акторка і ведуча токшоу Джада Пінкетт-Сміт уже кілька років страждає на алопецію, тобто облисіння. До втрати волосся жінка ставиться філософськи та з гумором.
Як виглядає її голова з коротюсіньким "їжачком", 50-річна Джада продемонструвала в Instagram. Записуючи відео, зірка щиро регоче.
"Мама прибере це до самого скальпу, щоби ніхто не думав, що в неї була операція на мозку чи щось таке 😜", - оголосила Пінкетт-Сміт, показуючи білу риску, котра справді скидається на шрам, але насправді є ділянкою, яку вразила алопеція.
Іще один варіант, який жартома (або ні) розглядає Джада - це наліпити на маківку стрази в формі корони.
"Ми з алопецією станемо друзями... крапка!", - пообіцяла вона.
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Як відомо, влітку донька, Віллоу підбила зіркову мамусю поголитися налисо. Зі слів Джади, це стало для неї звільненням.
Нагадаємо, кілька років тому дружина Сміта пройшла процедуру з омолодження вагіни, і вона в неї стала наче "маленький гарненький персик".
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