Футбольний тато: принц Вільям повболівав за принца Джорджа під час шкільного матчу. ФОТО

Британський принц Вільям зворушив мережу, завітавши на матч із футболу до свого з Кейт Міддлтон старшого сина, 8-річного Джорджа.

Офіційними фото зі спортивного заходу палац не ділився, проте кадри, зроблені кимось із присутніх, замилували мережу.

Нагадаємо, Джордж ізмалечку марить футболом і навіть із нагоди свого 6-річчя фотографувався в формі збірної Англії (за що королівську сім'ю критикували в мережі). Улітку ж малий із татом і мамою побував на фінальному поєдинку Євро-2020 і так засмутився через програш своїх улюбленців, що став інтернет-мемом.

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Як відомо, принц Джордж та принцеса Шарлотта навчаються у приватній школі Thomas’s Battersea. Освіта нащадків обходиться Вільяму та Кейт майже в 50 тисяч доларів на рік.

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