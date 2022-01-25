Футбольний тато: принц Вільям повболівав за принца Джорджа під час шкільного матчу. ФОТО
Британський принц Вільям зворушив мережу, завітавши на матч із футболу до свого з Кейт Міддлтон старшого сина, 8-річного Джорджа.
Офіційними фото зі спортивного заходу палац не ділився, проте кадри, зроблені кимось із присутніх, замилували мережу.
OMG 😱 😍😭— call me babe // Kate The Goddess ✨ (@enkienkiiii) January 22, 2022
Prince George playing football match with his school’s team and Papa William was there to cheer for him 😭💙😍
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Нагадаємо, Джордж ізмалечку марить футболом і навіть із нагоди свого 6-річчя фотографувався в формі збірної Англії (за що королівську сім'ю критикували в мережі). Улітку ж малий із татом і мамою побував на фінальному поєдинку Євро-2020 і так засмутився через програш своїх улюбленців, що став інтернет-мемом.
Як відомо, принц Джордж та принцеса Шарлотта навчаються у приватній школі Thomas’s Battersea. Освіта нащадків обходиться Вільяму та Кейт майже в 50 тисяч доларів на рік.
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