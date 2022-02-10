Зеленська розказала, як схудла на 10 кіло, втратила енергію й тонус, а потім знайшла баланс

Перша леді Олена Зеленська вирішила поділитися в мережі особистою історією. 44-річна ружина президента розказала про свій довгий та непростий шлях до здорового життя та харчування.

"...Як і більшість із нас, прийшла до здорового харчування не одразу (про що зараз шкодую). Після народження доньки я, як і багато жінок, виявилася дещо важчою й ширшою, ніж раніше. Вирішила, що регулярні заняття спортом швидко виправлять ситуацію, і я знову дивитимуся в дзеркало із задоволенням. Не змінювала раціон, їла все, чого хотілося", - поділилася вона.

Зеленська визнає, що прийшла до здорового харчування не одразу, про що тепер жалкує фото з instagram зеленської

Зі слів Олени, так минув рік. Вправи набридли, мотивація зникла, а кілограми – ні.

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"Звернулася до консультанта зі схуднення. Жорстка дієта, мінімальні порції, 5-разове харчування, планування раціону на тиждень, нескінченне приготування, контейнери з собою…Три місяці муштри – і я задоволена! Мінус 10 на вагах!", - пригадала вона.

Із того періоду в Зеленської лишилася корисна звичка: пити по півтора літри води щодня. Проте порятунком та дієта не стала.

"На жаль, втративши зайві кілограми, разом з ними я втратила ще дещо. Енергію, тонус, гормональний баланс. Є чудова приказка "Що занадто – то не здраво"", - зізналася перша леді.

Зрештою Олена усвідомила, що в житті все повинно бути збалансовано: має бути і фізкультура, і раціональне харчування – без виключення якихось продуктів назавжди, повноцінне та розумне.

Олена схудла на 10 кіло, але дещо "поламала" свій організм

"Мені пощастило з чоловіком – він мене підтримує. Тож я привчаю його до здорового харчування, а він мене – до фізкультури. Багато років він мене м’яко підштовхував, я пручалася, знаходила відмовки, але врешті здалася. І вже понад 10 років я його правильно годую, а він допомагає мені не зупинятися з тренуваннями", - розповіла вона.

"Авжеж, іноді хочеться солоденького, іноді – солоненького або взагалі фастфуду! Коли дуже хочеться – дозволяю собі, але знаю, що завтра маю відпрацювати в залі й зробити менш калорійний раціон", - пояснила Зеленська.

Основні правила харчування першої леді - не поєднувати м’ясо й рибу ні з чим, крім овочів. Якщо їй кортить каші або картоплі, вона їсть їх із овочами. Рибу, хоч і не любить, але обов’язково споживає один-два рази на тиждень.

Зі спостережень Олени, їхній із Володимиром здоровий спосіб харчування переймають діти. Наприклад, син уже має менше наших застарілих смакових звичок, і шмат піци для нього - виняток, а не норма.

"Коли свято, коли я у відпустці, я знаю, що можу тимчасово порушити звичний режим. Але я також знаю, що повернуся до нього. Тому що бездумне споживання – вплив на зовнішність – поганий настрій. І – замкнене коло", - написала перша леді.

"Коли я говорю, що всі ми маємо шкідливі харчові звички, я знаю, про що кажу, бо говорю й про себе. Пам’ятаєте, у дитинстві: солодкий чай з бутербродом із маслом і ковбаскою? (Аж слинка потекла!) Не здорово. Обов’язково відкладеться на талії. Але смачно, тому що звичка, тому що спогади… Іноді можна собі дозволити, але не щодня, не постійно, не тільки це", - додала вона.

Guilty pleasure дружини президента - солодкий чай з бутербродом із маслом і ковбаскою

Олена підкреслила: коли вона каже, що звички можна змінити, то каже це із власного досвіду.

"Тож тепер ви знаєте про мене все. Зовсім не ідеальна, роблю помилки, намагаюся вчасно виправляти", - зазначила вона.

Нагадаємо, Володимир Зеленський інколи "грішить" фастфудом.

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