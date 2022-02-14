Мішина у День Валентина згадала, що не подобалася хлопцям і вважала себе негарною
Акторка Ксенія Мішина, яка у липні розірвала стосунки з Олександром Еллертом, розповіла, як проходив День закоханих у її шкільні роки.
Зірка зізналася у пості в Instagram, що ніколи не користувалася популярністю серед хлопців.
"А хочете правду, яка вас здивує? У школі ніхто не вважав мене гарною, навіть я сама! Але я досить часто закохувалася у хлопців. Кожне свято з тримтячим серцем чекала на валентинку від тих, кого кохала. Але, починаючи з молодших класів, мої бажання не здійснювалися", - написала Ксенія.
Акторка також додала, що ніколи не отримувала подарунків на День закоханих, але не здавалася та чекала на них кожного року.
"Зараз усе трохи складніше, але День Валентина одне з моїх найулюбленіших свят. Для мене цей день не тільки про закоханих, - це маніфест кохання! А коли серце сповнене любов'ю, людина взагалі нічого не боїться!", - зауважила Мішина.
Ксенія також наголосила, що важливо не отримувати любов, а віддавати.
Як відомо, акторка Ксенія Мішина зізнавалася, що була жертвою аб'юзу. Колись зірка розказала, що батько її сина Платона був домашнім тираном та піднімав на неї руку.
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