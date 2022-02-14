"Якщо кохаєш - відпусти": аlyona alyona оголосила про розрив із бойфрендом
Реперка alyona alyona знов одиначка. Артистка оголосила, що вони з тіктокером Денисом (Yoxen) - більше не пара.
Про це Олена символічно написала в Facebook у День закоханих.
У Instagram реперка докладніше розповіла про причини розставання.
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Нагадаємо, свого тепер уже ексбойфренда alyona alyona вперше пред'явила широкому загалові восени.
Пара деякий час жила разом, проте в січні виконавиця повідомила, що виїжджає з його оселі. "Непросте рішення" Олена згодом пояснила тим, що їй на деякий час потрібно побути подалі від Києва і перезавантажитися. Та схоже, цей крок все ж став початком кінця.
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