"Якщо кохаєш - відпусти": аlyona alyona оголосила про розрив із бойфрендом

Реперка alyona alyona знов одиначка. Артистка оголосила, що вони з тіктокером Денисом (Yoxen) - більше не пара.

Про це Олена символічно написала в Facebook у День закоханих.

У Instagram реперка докладніше розповіла про причини розставання.

View this post on Instagram A post shared by Альона (@alyona.alyona.official)

Нагадаємо, свого тепер уже ексбойфренда alyona alyona вперше пред'явила широкому загалові восени.

Пара деякий час жила разом, проте в січні виконавиця повідомила, що виїжджає з його оселі. "Непросте рішення" Олена згодом пояснила тим, що їй на деякий час потрібно побути подалі від Києва і перезавантажитися. Та схоже, цей крок все ж став початком кінця.

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