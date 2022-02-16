"Галина Гатчінс заслуговувала на те, щоби жити": сім'я загиблої операторки подала до суду на Болдуїна

Рідні операторки Галини Гатчінс, котра загинула від випадкового пострілу Алека Болдуїна на зйомках вестерну "Іржа" в жовтні, подала до суду на актора та продюсерів стрічки.

У позові від імені вдівця та сина Галини їх звинувачують у безвідповідальності та "агресивній економії", що наразили на небезпеку команду та призвели до трагедії.

Про це повідомляє The New York Times.

Алек Болдуїн відповідатиме в суді фото getty images

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"Галина Гатчінс заслуговувала на те, щоби жити, і відповідачі могли запобігти її смерті, якби вони лише виконували свій обов'язок дбати про безпеку всіх присутніх на зйомках, де була вогнепальна зброя, замість того, щоби заощаджувати на процедурах безпеки там, де на кону стоять людські життя, намагатися не вибитися з графіку та ігнорувати численні скарги на порушення правил безпеки", - говориться в позові.

Представники позивачів наголошують, що на знімальному майданчику не повинно було би бути зарядженої зброї, Болдуїн не мав би наставляти її на людей, а продюсери не повинні були наймати недосвідчену та некваліфіковану людину, яка займалася зброєю.

Галині було 42 роки ФОТО З INSTAGRAM ГАТЧІНС

"Якби відповідачі, Болдуїн, продюсери та представники продакшн-компаній "Іржі" вжили адекватних заходів, щоби гарантувати безпечне використання зброї на зйомках "Іржі", або якби на зйомках "Іржі" 21-го жовтня 2021-го року дотримувалися базових правил безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, Галина Гатчінс була би жива та здорова і обіймала би свого чоловіка та 9-річного сина", - зазначили вони.

Нагадаємо, раніше батько Галини говорив, що не звинувачує Алека Болдуїна в доччиній смерті. Актор підтримував зв'язок із чоловіком Гатчінс та пропонував її сім'ї допомогу.

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