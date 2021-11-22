"Ми відчуваємо тишу": рідні та друзі Гатчінс провели загиблу операторку в останню путь

Операторку Галину Гатчінс, яка 21-го жовтня загинула від випадкового пострілу на знімальному майданчику фільму "Іржа", провели в останню путь.

На церемонії поховання урни з прахом були присутні лише рідні та близькі друзі. Вона відбулася в ці вихідні, але ні дати, ні місця, де спочиватиме Галина, сім'я вирішила не розголошувати.

Про це повідомляє People.

Тіло Галини кремували фото з instagram гатчінс

"Галина була коханням мого життя, і те, що ми її втратили, зруйнувало мрії нашої родини", - сказав удівець, Меттью Гатчінс.

"Від того, що вона назавжди пішла, ми відчуваємо тишу як задушливу безмовність у нашому домі", - зізнався він.

Меттью сподівається, що робота його дружини надихатиме операторів та авторів по всьому світі.

Гатчінс загинула в віці 42 років фото з сайту People

"Її світло окреслює наші життя, продовжуйте слідувати за своїм баченням", - такі слова висічені на надгробку Галини.

Як відомо, в Гатчінсів є 9-річний син Андрос. Родина загиблої не звинувачує в трагедії актора Алека Болдуїна, котрий здійснив той фатальний постріл.

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