"Ми відчуваємо тишу": рідні та друзі Гатчінс провели загиблу операторку в останню путь
Операторку Галину Гатчінс, яка 21-го жовтня загинула від випадкового пострілу на знімальному майданчику фільму "Іржа", провели в останню путь.
На церемонії поховання урни з прахом були присутні лише рідні та близькі друзі. Вона відбулася в ці вихідні, але ні дати, ні місця, де спочиватиме Галина, сім'я вирішила не розголошувати.
Про це повідомляє People.
"Галина була коханням мого життя, і те, що ми її втратили, зруйнувало мрії нашої родини", - сказав удівець, Меттью Гатчінс.
"Від того, що вона назавжди пішла, ми відчуваємо тишу як задушливу безмовність у нашому домі", - зізнався він.
Меттью сподівається, що робота його дружини надихатиме операторів та авторів по всьому світі.
"Її світло окреслює наші життя, продовжуйте слідувати за своїм баченням", - такі слова висічені на надгробку Галини.
Як відомо, в Гатчінсів є 9-річний син Андрос. Родина загиблої не звинувачує в трагедії актора Алека Болдуїна, котрий здійснив той фатальний постріл.
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