Мадонна закликала фанатів зупинити війну та допомогти українцям
І поки більшість російських зірок відмовчуються та не стають на захист українців, знаменитості світового масштабу діють.
Співачка Мадонна продовжує активно підтримувати нашу країну, публікуючи одну за однією сторіс в Instagram.
"Давайте допоможемо, чим зможемо цим невинним людям. Це божевілля", - звернулася виконавиця до фанатів.
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