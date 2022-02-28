Мадонна закликала фанатів зупинити війну та допомогти українцям

І поки більшість російських зірок відмовчуються та не стають на захист українців, знаменитості світового масштабу діють.

Співачка Мадонна продовжує активно підтримувати нашу країну, публікуючи одну за однією сторіс в Instagram.

"Давайте допоможемо, чим зможемо цим невинним людям. Це божевілля", - звернулася виконавиця до фанатів.

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