"Потрібен мир, друзі, а не смерть ворогам": син Повалій із росії закликав не ненавидіти

Співачка Світлана Лобода - не єдина, хто з-за кордону переживає за своїх рідних, які зараз в україні під обстрілами російських окупантів. Співачка Таїсія Повалій та її син Денис перебувають у росії. Мама, невістка та маленький онук артистки - в Україні.

Сама Таїсія поки нічого не писала в Instagram. Денис же закликає молитися та благати про мир, а не проклинати росіян.

Сім'я Повалій під час війни опинилася по різні боки кордону фото з instagram повалій

"Постити трупи загиблих солдат і дітей вважаю цілком прийнятним - до декого не доходять масштаби трагедії... Іти ж, добровільно брати до рук автомат і стріляти по собі подібних до переможного - помилкою. Війна - абсурд, атавізм, кам'яна доба...", - вважає син Повалій.

"Потрібен мир, друзі, а не смерть ворогам. Нічого, що кожен такий заклик там зміцнює віру в те, що ми, українці - нацики і нас потрібно знищити? Там (точніше, "тут" географічно для мене зараз) так само бажають сил та наснаги своїм синам ("хуярім хохлов" - чую вже не від першої людини з моєї індустрії), - попередив Денис.

скріншот із instagram повалія

Нагадаємо, разом із мамою молодик співає в телеконкурсі пропагандистського "Первого канала" "Две звезды. Отцы и дети".

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