Усміхнена Кабаєва в кросівках за $1,1 тисячі засвітилася на фестивалі імені себе
Ймовірна коханка російського президента володимира путіна, гімнастка Аліна Кабаєва, схоже, перебуває в пречудовому гуморі. Усміхнена спортсменка, яку тривалий час не було видно на публіці, з'явилася на репетиції фестивалю художної гімнастики "Аліна" в Москві.
Фото з Кабаєвою поділилася в Instagram одна з тренерок.
До слова, частино кежуел-луку, який Аліна підібрала для спортивного заходу, стали кросівки італійського бренду Brunello Cucinelli. Щоправда, ціни там нижчі, ніж у улюбленого путіним Loro Piana - таке взуття, як на Кабаєвій, у росії можна придбати за 1130 доларів.
Нагадаємо, ходили чутки, що путін перед початком війни замкнув заховав усю свою родину у бункері. Також подейкували, що Аліна з дітьми спокійнісінько мешкає у Швейцарії.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Єва Браун путіна": подружки Кабаєвої благають її зупинити війну - ЗМІ
$10 мільйонів зарплатні та рідня при ділі: як заробляє Аліна Кабаєва