Усміхнена Кабаєва в кросівках за $1,1 тисячі засвітилася на фестивалі імені себе

Ймовірна коханка російського президента володимира путіна, гімнастка Аліна Кабаєва, схоже, перебуває в пречудовому гуморі. Усміхнена спортсменка, яку тривалий час не було видно на публіці, з'явилася на репетиції фестивалю художної гімнастики "Аліна" в Москві.

Фото з Кабаєвою поділилася в Instagram одна з тренерок.

До слова, частино кежуел-луку, який Аліна підібрала для спортивного заходу, стали кросівки італійського бренду Brunello Cucinelli. Щоправда, ціни там нижчі, ніж у улюбленого путіним Loro Piana - таке взуття, як на Кабаєвій, у росії можна придбати за 1130 доларів.

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Аліна Кабаєва на репетиції фестивалю Аліни Кабаєвої

Нагадаємо, ходили чутки, що путін перед початком війни замкнув заховав усю свою родину у бункері. Також подейкували, що Аліна з дітьми спокійнісінько мешкає у Швейцарії.

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