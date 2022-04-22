Усміхнена Кабаєва в кросівках за $1,1 тисячі засвітилася на фестивалі імені себе

Марія Ткаченко — П'ятниця, 22 квітня 2022, 13:18

Ймовірна коханка російського президента володимира путіна, гімнастка Аліна Кабаєва, схоже, перебуває в пречудовому гуморі. Усміхнена спортсменка, яку тривалий час не було видно на публіці, з'явилася на репетиції фестивалю художної гімнастики "Аліна" в Москві.

Фото з Кабаєвою поділилася в Instagram одна з тренерок.

 
Перед цим Аліна показувалася на людях у грудні, і тоді вразила помітним схудненням
фото з instagram 

До слова, частино кежуел-луку, який Аліна підібрала для спортивного заходу, стали кросівки італійського бренду Brunello Cucinelli. Щоправда, ціни там нижчі, ніж у улюбленого путіним Loro Piana - таке взуття, як на Кабаєвій, у росії можна придбати за 1130 доларів.

 
Що, Аліно, весь сімейний бюджет з'їв чоловіків пуховик?
 
Аліна Кабаєва на репетиції фестивалю Аліни Кабаєвої
 
 

Нагадаємо, ходили чутки, що путін перед початком війни замкнув заховав усю свою родину у бункері. Також подейкували, що Аліна з дітьми спокійнісінько мешкає у Швейцарії

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