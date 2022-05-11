Україна пройшла у фінал Євробачення-2022. Результати першого півфіналу

10 травня у Турині відбувся перший півфінал Євробачення-2022. За результатами голосування Україна набрала достатню кількість балів та пройшла у фінал конкурсу, який відбудеться 14 травня.

До речі, росія цьогоріч участі у змаганні не бере (з очевидних причин). Ба більше, росіян навіть позбавили права голосувати.

Крім України до фіналу потрапили: Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Молдова, Нідерланди.

Незабаром ці країни змагатимуться за перемогу фото instagram Суспільне

Гурт Kalush Orchestra виступав під 6-м номером. Хлопці презентували пісню "Stefania", яка за останні кілька місяців вже встигла пролунати у виконанні музикантів з усього світу.

Першою виступала Албанія. Співачка Ronela Hajati, яку на батьківщині нарекли поп-принцесою, представила запальну пісню "Sekret". На сцені компанію їй склав балет, разом із яким артистка гарцювала на повну.

Наступною на сцені з’явилася Латвія. Цьогоріч країну представляв попгурт Citi Zēni. Своєю композицією "Eat Your Salad" хлопці дотепно заявили: бути "ЗОЖ"-ником – круто.

Далі конкурсну пісню представила Литва. Співачка Monika Liu вийшла на сцену із нуарною композицією "Sentimentai". До слова, виступала артистка сама-самісінька, без балету й музикантів.

Наступною країною-конкурсанткою стала Швейцарія. Прониклива композиція від співака Marius Bear "Boys Do Cry" має простий та зрозумілий меседж – хлопці теж плачуть.

П’ятими на сцену вийшли представники Словенії. Хлопці з гурту LPS (Last Pizza Slice – ред.) представили легку та чаруючу композицію "Disco", де зміксували соул та (як не дивно) диско.

Шостою виступала Україна. Хлопцям із Kalush Orchestra букмекери пророкують перемогу цьогоріч. Пісня "Stefania", як відомо, присвячена мамі фронтмена колективу Олега Псюка та всім мамам воїнів України. Після виступу хлопці подякували Європі за підтримку нашої країни.

Слідом за Україною на сцені з’явилася Болгарія. Рокгурт Intelligent Music Project представив веселу пісню "Intention", у якій поєднав запальні гітарні рифи та драйвовий вокал.

Далі глядачі побачили і почули Нідерланди. Співачка Стін ден Голландер, більше відома як S10, представила потужну та красиву композицію "De Diepte".

Наступною свою країну представив гурт Zdob şi Zdub & Frații Advahov із Молдови. Запальні хлопці заспівали "Trenulețul", у якій поєднали етнічні мотиви та сучасну музику.

Десятою виступила Португалія. Співачка MARO виконала композицію "Saudade, Saudade". Номер артистки виявився лаконічним і проникливим.

Хорватію цьогоріч представляє співачка Mia Dimšić. Артистка заспівала пісню "Guilty Pleasure" про раптове кохання, що накриває ледь знайомих людей.

Від Данії на цьогорічному Євробаченні виступив гьорлз-бенд Reddi. На сцені дівчата виконали пісню "The Show", у якій поєднали запальні рок-мотиви із проникливим вокалом.

Австрія цього року відправила на конкурс дует LUM!X feat. Pia Maria. Їхня пісня "Halo" запалила сцену, яка на момент виступу нагадувала танцмайданчик.

Чотирнадцятою виступала Ісландія. Дівчата із гурту Systur висловлювали підтримку Україні та особисто Джамалі, коли та виступала на тамтешньому Нацвідборі. Під час репетицій композиції "Með Hækkandi Sól" солістка гурту завершувала номер вигуком "Stand Up With Ukraine" (під час трансляції їх попросили не робити цього, адже, певною мірою, це агітація голосувати за Україну).

Від Греції за участь у фіналі боролася Amanda Georgiadi Tenfjord. Артистка привезла до Турину пісню "Die Together".

На цьогорічному Євробаченні Норвегія зробила ставку на авангардний дует Subwoolfer. У їхньому виконанні прозвучала пісня "Give That Wolf A Banana". Хлопці виступають у масках та стверджують, що живуть на місяці.

Закрила перший півфінал Вірменія. Співачка Rosa Linn представила композицію "Snap". Конкурсний номер вразив декораціями та чуттєвим вокалом.

Нагадаємо, другий півфінал відбудеться 12-го травня. Переможця ж Євробачення-2022 оберуть за два дні після того, 14-го травня.

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