"Доросла красуня": дружина POSITIFF показала 8-місячну донечку на концерті тата

Марія Ткаченко - 28 серпня, 12:30
Юлія Сахневич та Олексій Завгородній
Фото і скріни з Instagram Сахневич

Донечці репера Олексія Завгороднього (POSITIFF) і танцівниці Юлії Сахневич, Марійці виповнилося вже 8 місяців.

Зіркова мама традиційно зазнімкувала малу в ошатному луці та поділилася кількома фото в Instagram.

"Сьогодні цій красуні 8 місяців. І за цей місяць ми вперше разом відвідали концерт тата", - похвалилася Юля.


Донька Позитива

Марії Олексіївні 8 місяців

"Моя доросла красуня. Ще блимну оком, а вона в перший клас!", - зізналася вона.

Донька Позитива і Сахневич

Дівчинка дуже схожа на зіркового батька

Зі слів Сахневич, вирушаючи з дитиною на концерт, вони з чоловіком переживали, бо не знали, як відреагує Марійка. Але все минуло добре, і малій було цікаво.

POSITIFF та його донька
Юлія Сахневич

Марійка вперше побачила тата на сцені

Нагадаємо, 1-річний синок співака Віталія Козловського цього літа вже запалював на татовому саундчеку. Змалечку бере дочок із собою на роботу і телеведуча та актриса Лілія Ребрик

Читайте також:

"Найголовніше - відчувати свою дитину": тато 4-місячної доньки POSITIFF розказав, як сприймає непрохані поради

"Це занадто мило": Салем із 5-місячною донькою POSITIFF на руках розчулив мережу. Відео

"Позитивний сум": Дорофєєва та POSITIFF випустили символічний кліп вперше за 5 років і зібрали чималу суму на ППО. Відео

Дружина POSITIFF через 7 місяців після пологів похизувалася фігурою на відпочинку в Карпатах

діти зірок positiff
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів