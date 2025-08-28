"Доросла красуня": дружина POSITIFF показала 8-місячну донечку на концерті тата
Донечці репера Олексія Завгороднього (POSITIFF) і танцівниці Юлії Сахневич, Марійці виповнилося вже 8 місяців.
Зіркова мама традиційно зазнімкувала малу в ошатному луці та поділилася кількома фото в Instagram.
"Сьогодні цій красуні 8 місяців. І за цей місяць ми вперше разом відвідали концерт тата", - похвалилася Юля.
"Моя доросла красуня. Ще блимну оком, а вона в перший клас!", - зізналася вона.
Зі слів Сахневич, вирушаючи з дитиною на концерт, вони з чоловіком переживали, бо не знали, як відреагує Марійка. Але все минуло добре, і малій було цікаво.
