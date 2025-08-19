Дружина POSITIFF через 7 місяців після пологів похизувалася фігурою на відпочинку в Карпатах

Марія Ткаченко - 19 серпня, 16:00
Юлія Сахневич
Фото з Instagram Сахневич

Танцівниця Юлія Сахневич, яка наприкінці грудня народила донечку Марію від свого чоловіка, музиканта Олексія Завгороднього (POSITIFF), поділилася фото з сімейного відпочинку в Карпатах.

Одна зі світлин, яку опублікувала 35-річна молодиця в Instagram - це селфі у купальнику.

Дружина Позитива Юлія Сахневич

Юлія 7 місяців тому вперше стала мамою


Юлія Сахневич в інстаграм

Крихітка Марія чілить у Карпатах

Нагадаємо, Юлія розповідала і показувала, як повертається в форму після пологів, а ще хвалила Олексія за те, як він нею опікується і наскільки активно залучений у процес догляду за донечкою. Сам же POSITIFF говорив, як він ставиться до непроханих порад стосовно батьківства і що вважає своєю головною місією в житті. 

