Дружина POSITIFF через 7 місяців після пологів похизувалася фігурою на відпочинку в Карпатах

Танцівниця Юлія Сахневич, яка наприкінці грудня народила донечку Марію від свого чоловіка, музиканта Олексія Завгороднього (POSITIFF), поділилася фото з сімейного відпочинку в Карпатах.

Одна зі світлин, яку опублікувала 35-річна молодиця в Instagram - це селфі у купальнику.

Юлія 7 місяців тому вперше стала мамою

Крихітка Марія чілить у Карпатах

Нагадаємо, Юлія розповідала і показувала, як повертається в форму після пологів, а ще хвалила Олексія за те, як він нею опікується і наскільки активно залучений у процес догляду за донечкою. Сам же POSITIFF говорив, як він ставиться до непроханих порад стосовно батьківства і що вважає своєю головною місією в житті.