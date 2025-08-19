Дружина POSITIFF через 7 місяців після пологів похизувалася фігурою на відпочинку в Карпатах
Танцівниця Юлія Сахневич, яка наприкінці грудня народила донечку Марію від свого чоловіка, музиканта Олексія Завгороднього (POSITIFF), поділилася фото з сімейного відпочинку в Карпатах.
Одна зі світлин, яку опублікувала 35-річна молодиця в Instagram - це селфі у купальнику.
Нагадаємо, Юлія розповідала і показувала, як повертається в форму після пологів, а ще хвалила Олексія за те, як він нею опікується і наскільки активно залучений у процес догляду за донечкою. Сам же POSITIFF говорив, як він ставиться до непроханих порад стосовно батьківства і що вважає своєю головною місією в житті.
"Моя найкраща пригода в житті": POSITIFF привітав Сахневич із 35-річчям, а вона розповіла про здійснення своїх мрій
"Сяй яскравіше за сонце": дружина POSITIFF ніжно привітала його з 36-річчям. Фото
"Це занадто мило": Салем із 5-місячною донькою POSITIFF на руках розчулив мережу. Відео
"Позитивний сум": Дорофєєва та POSITIFF випустили символічний кліп вперше за 5 років і зібрали чималу суму на ППО. Відео