"Це занадто мило": Салем із 5-місячною донькою POSITIFF на руках розчулив мережу. Відео

Марія Ткаченко - 6 червня, 13:30
Даніель Салем

 Телеведучий та захисник України Даніель Салем зараз нечасто має змогу бачитися зі своєю 10-річною донькою Луною, яка живе з мамою за кордоном. Тож великою втіхою для нього є спілкування з дитиною друзів, репера POSITIFF (Олексія Завгороднього) і танцівниці Юлії Сахневич.

Даніель зворушив своїх підписників у Instagram, запостивши відео, де тримає на руках 5-місячну Марію.

Даніель Салем у інстаграм

Схоже, Марійці дядечко Даніель подобається

"Ви створили любов", - зізнався чоловік, звернувшись до батьків крихітки.

"На це можна дивитися вічно... Це занадто мило... Як же Салему пасує...", - тішаться коментатори, а ще відзначають, наскільки схоже дівча на Олексія.

Нагадаємо, Завгородній та Сахневич якраз планують запросити Даніеля в хрещені для доні. Як відомо, в перший день повномасштабного вторгнення Салем прийняв рішення, що стане прийомним батьком

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