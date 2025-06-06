"Це занадто мило": Салем із 5-місячною донькою POSITIFF на руках розчулив мережу. Відео
Телеведучий та захисник України Даніель Салем зараз нечасто має змогу бачитися зі своєю 10-річною донькою Луною, яка живе з мамою за кордоном. Тож великою втіхою для нього є спілкування з дитиною друзів, репера POSITIFF (Олексія Завгороднього) і танцівниці Юлії Сахневич.
Даніель зворушив своїх підписників у Instagram, запостивши відео, де тримає на руках 5-місячну Марію.
"Ви створили любов", - зізнався чоловік, звернувшись до батьків крихітки.
"На це можна дивитися вічно... Це занадто мило... Як же Салему пасує...", - тішаться коментатори, а ще відзначають, наскільки схоже дівча на Олексія.
Нагадаємо, Завгородній та Сахневич якраз планують запросити Даніеля в хрещені для доні. Як відомо, в перший день повномасштабного вторгнення Салем прийняв рішення, що стане прийомним батьком.
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