"Найголовніше - відчувати свою дитину": тато 4-місячної доньки POSITIFF розказав, як сприймає непрохані поради

Репер POSITIFF (Олексій Завгородній) розказав, як змінилися його пріоритети, відколи в них із дружиною, танцівницею Юлією Сахневич народилася донечка Марія.

"На першому місці в мене важлива місія: бути класним батьком і чоловіком. Адже донька дружина - найважливіші в світі", - запевнив артист у розмові з "Новим каналом".

І для Олексія, і для Юлі ця дитина є першою, тож подружжя отримує чимало порад від оточення.

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"Ще тоді, коли дружина була вагітна, багато хто нам радив, що і як треба робити. Але ми дослухалися тільки до свого лікаря з понад 30-річним досвідом роботи з сім'ями. Він завжди запевняв нас: "Усі ми різні. Так само й діти". Донька ні на кого іншого не схожа. Найголовніше - відчувати свою дитину, вчитися розуміти її емоції й потреби", - наголосив репер.

POSITIFF не дуже дослухається до порад, про які не просив

"А на непрохані поради відповідаю з усмішкою. Дякую і роблю так, як вважаю правильним, дослухаючись до тих, кому довіряємо ми самі", - додав він.

Іще Позитив зізнався, що поки не планує писати пісню-присвяту доньці, але і не виключає, що свого часу це станеться.

"Колеги казали: "Точно напишеш пісню для дитини". Але для мене важливо, аби все відбувалося природно. Донька вже надихає, а що з цього вийде - побачимо", - зазначив він.

Нагадаємо, Олексій із Юлею ще не похрестили Марію, але не мають забобонів і спокійно показують крихітку в мережі.



