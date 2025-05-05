"Обожнюю": Бадоєв показав, що його песик зробив із улюбленими окулярами хазяїна. Фото
Режисер Алан Бадоєв, який минулого літа став щасливим "татком" цуценяти французького бульдога, якого назвав Чао, лишився без улюблених окулярів.
Що зробив із ними малюк, у якого чухаються зубки, Алан продемонстрував у Insta-сторіс. Схоже, він не дуже й засмутився.
"Обожнюю свого песика, він все робить красивим і неповторним. Ось підрихтував улюблені окуляри", - констатував Бадоєв.
Нагадаємо, якось Алан показував зворушливі кадри, як Чао зустрічав його після закордонного відрядження.
Як відомо, Бадоєв під час повномасштабної війни нечасто має змогу бачитися зі своїми дітьми від співробітниці пропагандистського росканалу Жанни Бадоєвої, Борисом і Лолітою.
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