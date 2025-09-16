alyona alyona в хижому купальнику попрощалася з Середземним морем. Фото

Марія Ткаченко - 16 вересня, 13:30
Фото з Treads alyona alyona

Реперка alyona alyona на початку вересня вирвалася на короткий відпочинок до моря, на острів Кіпр. Він швидко промайнув, але на прощання зірка встигла наробити чимало фото в купальнику для засмаги із леопардовим принтом.

Ними вона поділилася в Treads.

Альона обрала для відпочинку Середземне море


"Бувай, море. До нових зустрічей", - написала 34-річна Альона.

Відпустка alyona alyona була короткою, але насиченою

Артистка зарядилася сонцем та морем

У попередні дні реперка теж постила фото в купальниках та ділилася з підписниками своїми думками.

Ці кадри зігріватимуть Альону взимку

"Можу показати купу фото, де я "правильно стою, правильно тримаю руки, повертаюсь правильною стороною" тощо. Але я з народження неправильна і з народження щаслива бути собою. Різною", - зазначила вона.

Реперка любить хижі принти

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona насмішила фанів архівним фото, на якому вона - 11-класниця.

Як відомо, Альона в найближчі роки планує стати мамою і вже зайнялася підготовкою до вагітності.

