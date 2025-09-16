alyona alyona в хижому купальнику попрощалася з Середземним морем. Фото
Реперка alyona alyona на початку вересня вирвалася на короткий відпочинок до моря, на острів Кіпр. Він швидко промайнув, але на прощання зірка встигла наробити чимало фото в купальнику для засмаги із леопардовим принтом.
Ними вона поділилася в Treads.
"Бувай, море. До нових зустрічей", - написала 34-річна Альона.
У попередні дні реперка теж постила фото в купальниках та ділилася з підписниками своїми думками.
"Можу показати купу фото, де я "правильно стою, правильно тримаю руки, повертаюсь правильною стороною" тощо. Але я з народження неправильна і з народження щаслива бути собою. Різною", - зазначила вона.
Нагадаємо, нещодавно alyona alyona насмішила фанів архівним фото, на якому вона - 11-класниця.
Як відомо, Альона в найближчі роки планує стати мамою і вже зайнялася підготовкою до вагітності.
Від 110 до 132 кіло: alyona alyona показала себе у різній вазі, замилувавши фанів
"Можемо називати одне одного "чоловік, дружина"": alyona alyona висловилася щодо весілля з коханим
"Кажуть, що це класно, та мені все одно шкода": alyona alyona зізналася, на що не готова витрачати гроші
"Дала собі другий шанс": alyona alyona у Червоному морі зробила те, на що не зважилася 4 роки тому. Фото
Лопатка за 10 грн, зубочистки і штопор: alyona alyona розказала, що носить у своїй "барижечці"