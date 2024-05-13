Крики фанатів та сюрприз від батьків: як alyona alyona після Євробачення-2024 на київському вокзалі зустріли. Відео
Реперка alyona alyona, яка у дуеті зі співачкою Jerry Heil 11-го травня виборола третє місце на конкурсі Євробачення-2024, повернулася до Києва.
Артистку, яка прибула потягом, на столичному вокзалі зустріли шанувальники, а ще тато з мамою. Їхня поява стала для Олени сюрпризом і розчулила її ледь не до сліз.
Зворушливе відео зняла команда лейблу Enko та виклала в Instagram.
На alyona alyona була футболка із закликом врятувати захисників Маріуполя: "Free Azovstal Defenders". У таких футболках члени української делегації на Євробаченні-2024 сфотографувалися під час грандфіналу, кинувши виклик правилам конкурсу стосовно його аполітичності.
До України реперка повернулася сама, бо Jerry Heil тим часом попрямувала до Канн, де в неї має відбутися виступ.
Між іншим, на Євробачення-2024 артистки могли повезти не "Teresa & Maria", а іншу пісню, яка має назву "Подоляночка" ("Get Up"). Jerry Heil та alyona alyona обирали між двома композиціями та до Мальме все ж вирішили їхати з першою. Другу ж запрем'єрили на стримінгових платформах уже після завершення конкурсу.
Як відомо, переможцем цьогорічного пісенного конкурсу стали представник Швейцарії Nemo.
"Спасибі, що вислухали мою історію": переможець Євробачення-2024 зворушливо звернулися до слухачів
Кольчуга з 10 тисяч кілець та лати як в архангела: alyona alyona та Jerry Heil розповіли про свої образи для Євробачення-2024
"Ваша підтримка зробила неймовірне": alyona alyona та Jerry Heil прокоментували своє 3-тє місце на Євробаченні-2024, подякувавши фанам
"Світ на її плечах": alyona alyona та Jerry Heil зняли українських жінок у відео на свою пісню для Євробачення