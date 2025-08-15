Шоколадний з вишнями: Сагайдачна поділилася нескладним рецептом кексу

Акторка та мама двох дітей Анна Сагайдачна вміє побалувати свою родину смачною випічкою. Як вона готує шоколадний кекс із вишнями, зірка розповіла і своїй Insta-аудиторії.

Анна дала перелік інгредієнтів: 150 гр м'якого вершкового масла 82,5%, 130 гр цукру, 3 яйця кімнатної температури, 3 ст.л какао, 2 ч.л розпушувача, 200 гр борошна та 400-500 гр вишні без вологих кісточок.

Звісно, треба!

Як зазначила актриса, використовувати можна й інші ягоди.

"М'яке вершкове масло добре змішати з цукром (краще лопаткою). Вмішати яйця. Змішати какао з розпушувачем, просіяти в тісто. Додати просіяне борошно (тісто має бути густим, а не як ком)", - порадила Сагайдачна.

"Обережно вмішати ягоди. Форму для кексу змастити вершковим маслом і припилити борошном, викласти тісто і розрівняти. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 45 хвилин (режим верх/низ, останні 15 хв накриваю кекс фольгою, щоби не пригорів зверху)", - написала зірка.

Сагайдачна докладно розказала, як готує кекс

